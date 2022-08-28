الروسية كاساتكينا بطلة لدورة غرانبي للتنس

توجت الروسية داريا كاساتكينا، المصنفة تاسعة عالميا، بلقب دورة غرانبي الكندية للتنس البالغ مجموع جوائزها 250 ألف دولار، بفوزها في النهائي على الأسترالية داريا سافيل 6-4، 6-4.

وهذا الفوز هو الثالث للروسية أمام سافيل المصنفة 73 عالميا من ثلاث مواجهات بينهما، علما بأن الأخيرة، العائدة بعد غياب سنة لجراحة في وتر أخيل، كانت تخوض النهائي الخامس لها في دورات المحترفات لكن الأول منذ هونغ كونغ في أكتوبر 2017.

Daria Kasatkina wins the inaugural Granby Championships with a solid 6-4, 6-4 win over good friend Daria Saville!



High-quality encounter and Dasha is now back to No.3 in the Race to WTA Finals leaderboard, winning her second title in the month!



[📽: @WTA TV] pic.twitter.com/evW2oeryUr — WTARussians (@WTArussians) August 27, 2022

ورفعت كاساتكينا (25 عاما) اللقب السادس في مسيرتها الاحترافية والثاني هذا العام، بعد أن حققت لقب دورة سان خوسيه في وقت سابق من الشهر الحالي.

وتلاقي كاساتكينا، البريطانية هارييت دارت، المصنفة 98 عالميا، في الدور الأول لبطولة أمريكا المفتوحة، رابعة البطولات الأربع الكبرى للتنس، التي تنطلق غدا الاثنين.

المصدر: وكالات