رسميا.. هيريرا إلى أتلتيك بلباو معارا من سان جيرمان

سيعود لاعب الوسط الإسباني أندر هيريرا إلى أتلتيك بلباو على سبيل الإعارة قادما من باريس جيرمان الفرنسي، وفق ما أعلن الناديان أمس السبت.

وذكر النادي الباريسي أن الإعارة ستكون لموسم واحد مع خيار الشراء.

Spanish midfielder Ander Herrera is loaned out to @AthleticClub for the 2022-2023 season, with an option to buy. ✍️



The club wishes Ander a great season in the Athletic Bilbao shirt. — Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 27, 2022

ومن جهته، قال بلباو "يعود هيريرا إلى سان ماميس بعد ثمانية أعوام من مغادرته النادي إلى مانشستر يونايتد مقابل 36 مليون يورو".

وسبق لهيريرا (33 عاما)، أن لعب مع بلباو بين 2011 و2014 قبل الانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي ومن ثم إلى العاصمة الفرنسية في 2019.

وحقق هيريرا مع سان جيرمان لقب الدوري مرتين، مثلهما في الكأس المحلية، كأس الرابطة مرة واحدة وكأس الأبطال مرتين ولكنه لم ينجح في إيجاد مكان له منتظم في التشكيلة الأساسية.

وكان هيريرا أحد اللاعبين الذين اعتبرتهم الإدارة الرياضية الجديدة لنادي سان جيرمان غير مرغوب فيهم هذا الصيف، مع وصول مستشار كرة القدم البرتغالي لويس كامبوس والمدرب كريستوف غالتييه.

المصدر: وكالات