الدوري الإيطالي.. روما ينتزع تعادلا ثمينا من أرض يوفنتوس

انتزع روما نقطة من أرض يوفنتوس بالتعادل معه 1-1 السبت، في المرحلة الثالثة من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وكان يوفنتوس الطرف الأفضل معظم فترات المباراة ونجح في افتتاح التسجيل بواسطة مهاجمه الصربي دوشان فلاهوفيتش من ركلة حرة مباشرة بيسراه بعد مرور دقيقة واحدة على انطلاق المباراة.

وبقيت الأفضلية لأصحاب الأرض من دون أن يتمكنوا من تعزيز تقدمهم إلى أن نجح الإنجليزي تامي أبراهام، من تعديل النتيجة لروما، بهدف من كرة رأسية إثر تمريرة فنية رائعة من الأرجنتيني باولو ديبالا الذي كان يخوض أول مباراة له في مواجهة فريقه السابق.

والتعادل هو الثاني تواليا ليوفنتوس بعد اكتفائه بنقطة أيضا بتعادل سلبي مع مضيفه سامبدوريا في المرحلة السابقة، وذلك بعدما افتتح موسمه بالفوز على ساسولو بثلاثية نظيفة.

في المقابل، فإن هذا التعادل هو الأول لروما، بعد تحقيقه نتيجة الفوز في أول جولتين على حساب ساليرنيتانا (1-0) وكريمونيزي (1-0).

المصدر: وكالات