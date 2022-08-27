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أرسنال يهزم فولهام ويواصل تصدره للدوري الإنجليزي

الرياضة

أرسنال يهزم فولهام ويواصل تصدره للدوري الإنجليزي
AP
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قلب أرسنال تأخره بهدف أمام ضيفه فولهام، إلى فوز بنتيجة 2-1، اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتقدم فولهام عن طريق ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 56، قبل أن يدرك مارتن أوديغارد التعادل لأرسنال في الدقيقة 64.

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وقبل نهاية المباراة بخمس دقائق، سجل المدافع البرازيلي غابرييل الهدف الثاني لأرسنال.

 وبهذا الفوز، واصل أرسنال تصدره للدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة (12 نقطة)، بتحقيقه الفوز في أول أربع مباريات، متقدما بفارق نقطتين عن حامل اللقب، مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

في المقابل، تجمد رصيد فولهام عند 5 نقاط في المركز الـ11.

المصدر: وكالات

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