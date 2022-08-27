الدوري الألماني.. بايرن ميونخ يقع في كمين بوروسيا مونشنغلادباخ

وقع بايرن ميونخ في فخ التعادل الإيجابي 1-1 مع ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ، في مباراة جمعت الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع الرابع من الدوري الألماني لكرة القدم.

وكان بوروسيا سباقا لافتتاح باب التسجيل في الدقيقة 43 عبر مهاجمه الفرنسي الدولي ماركوس تورام، قبل أن يدرك ليروي ساني هدف التعادل للفريق البافاري في الدقيقة 83.

وبهذه النتيجة، استمر البايرن في صدارة جدول الترتيب بوصوله للنقطة العاشرة، فيما رفع مونشنغلادباخ رصيده إلى 8 نقاط في المركز السادس.

المصدر: RT