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"هاتريك" هالاند يقود مانشستر سيتي لقلب الطاولة على كريستال بالاس (فيديو)

الرياضة

AP
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حول مانشستر سيتي تأخره بنتيجة 0-2 أمام ضيفه كريستال بالاس إلى فوز بنتيجة 4-2 في مباراة أقيمت اليوم البست، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وتقدم كريستال بالاس بهدفين في الشوط الأول، سجلهما جون ستونز بالخطأ في مرماه ويواخيم أندرسون في الدقيقتين 4 و21.

ورد "السيتي" برباعية في الشوط الثاني، سجلها برناردو سيلفا وإرلينغ هالاند "هاتريك" في الدقائق 53 و62 و70 و81.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 10 نقاط في صدارة الدوري مؤقتا، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 4 نقاط في المركز الـ13.

المصدر: وكالات

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