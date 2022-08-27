"هاتريك" هالاند يقود مانشستر سيتي لقلب الطاولة على كريستال بالاس (فيديو)
حول مانشستر سيتي تأخره بنتيجة 0-2 أمام ضيفه كريستال بالاس إلى فوز بنتيجة 4-2 في مباراة أقيمت اليوم البست، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.
وتقدم كريستال بالاس بهدفين في الشوط الأول، سجلهما جون ستونز بالخطأ في مرماه ويواخيم أندرسون في الدقيقتين 4 و21.
الدوري الانجليزي | مانشستر سيتي 0 × 1 كريستال بالاس | هدف الاول— اهداف المباريات عاد اليكمHD (@HD67764444) August 27, 2022
فضلا رتويت ومتابعة حسابي سناب igoal1
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الدوري الانجليزي | مانشستر سيتي 0 × 2 كريستال بالاس | هدف الثاني— اهداف المباريات عاد اليكمHD (@HD67764444) August 27, 2022
فضلا رتويت ومتابعة حسابي @HD67764444
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ورد "السيتي" برباعية في الشوط الثاني، سجلها برناردو سيلفا وإرلينغ هالاند "هاتريك" في الدقائق 53 و62 و70 و81.
الدوري الانجليزي | مانشستر سيتي 1 × 2 كريستال بالاس | هدف سيلفا— اهداف المباريات عاد اليكمHD (@HD67764444) August 27, 2022
فضلا رتويت ومتابعة حسابي سناب igoal1
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الدوري الانجليزي | مانشستر سيتي 2 × 2 كريستال بالاس | هدف هالاند— اهداف المباريات عاد اليكمHD (@HD67764444) August 27, 2022
فضلا رتويت ومتابعة حسابي سناب igoal1
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الدوري الانجليزي | مانشستر سيتي 3 × 2 كريستال بالاس | هدف هالاند— اهداف المباريات عاد اليكمHD (@HD67764444) August 27, 2022
فضلا رتويت ومتابعة حسابي سناب igoal1
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الدوري الانجليزي | مانشستر سيتي 4 × 2 كريستال بالاس | هدف هالاند هاااتريك— اهداف المباريات عاد اليكمHD (@HD67764444) August 27, 2022
فضلا رتويت ومتابعة حسابي سناب igoal1
pic.twitter.com/zpBPhUyMD9
ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 10 نقاط في صدارة الدوري مؤقتا، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 4 نقاط في المركز الـ13.
المصدر: وكالات