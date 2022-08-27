"هاتريك" هالاند يقود مانشستر سيتي لقلب الطاولة على كريستال بالاس (فيديو)

حول مانشستر سيتي تأخره بنتيجة 0-2 أمام ضيفه كريستال بالاس إلى فوز بنتيجة 4-2 في مباراة أقيمت اليوم البست، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وتقدم كريستال بالاس بهدفين في الشوط الأول، سجلهما جون ستونز بالخطأ في مرماه ويواخيم أندرسون في الدقيقتين 4 و21.

الدوري الانجليزي | مانشستر سيتي 0 × 1 كريستال بالاس | هدف الاول



فضلا رتويت ومتابعة حسابي سناب igoal1



pic.twitter.com/sMUQ8eHXQl — اهداف المباريات عاد اليكمHD (@HD67764444) August 27, 2022

الدوري الانجليزي | مانشستر سيتي 0 × 2 كريستال بالاس | هدف الثاني



فضلا رتويت ومتابعة حسابي @HD67764444

pic.twitter.com/XUcIpEVFSE — اهداف المباريات عاد اليكمHD (@HD67764444) August 27, 2022

ورد "السيتي" برباعية في الشوط الثاني، سجلها برناردو سيلفا وإرلينغ هالاند "هاتريك" في الدقائق 53 و62 و70 و81.

الدوري الانجليزي | مانشستر سيتي 1 × 2 كريستال بالاس | هدف سيلفا



فضلا رتويت ومتابعة حسابي سناب igoal1

pic.twitter.com/zqGqlDZRAA — اهداف المباريات عاد اليكمHD (@HD67764444) August 27, 2022

الدوري الانجليزي | مانشستر سيتي 2 × 2 كريستال بالاس | هدف هالاند



فضلا رتويت ومتابعة حسابي سناب igoal1

pic.twitter.com/5QfZrN4ePW — اهداف المباريات عاد اليكمHD (@HD67764444) August 27, 2022

الدوري الانجليزي | مانشستر سيتي 3 × 2 كريستال بالاس | هدف هالاند



فضلا رتويت ومتابعة حسابي سناب igoal1



pic.twitter.com/DV4h2CzQgT — اهداف المباريات عاد اليكمHD (@HD67764444) August 27, 2022

الدوري الانجليزي | مانشستر سيتي 4 × 2 كريستال بالاس | هدف هالاند هاااتريك



فضلا رتويت ومتابعة حسابي سناب igoal1



pic.twitter.com/zpBPhUyMD9 — اهداف المباريات عاد اليكمHD (@HD67764444) August 27, 2022

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 10 نقاط في صدارة الدوري مؤقتا، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 4 نقاط في المركز الـ13.

المصدر: وكالات