الاتحاد المغربي يحدد موعد الإعلان عن هوية مدرب "أسود الأطلس" الجديد

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم أنه سيكشف الأربعاء المقبل عن هوية مدربه الجديد المرجح أن يكون وليد الركراكي، خلفا لوحيد خليلوزيتش المقال قبل نحو 3 أشهر من مونديال قطر 2022.

وجاء في بيان الاتحاد السبت "تعلن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن المدرب الجديد للمنتخب الأول سيقدم الأربعاء المقبل (31 أغسطس 2022) في مركب (ملعب) محمد السادس لكرة القدم بدءا من الساعة 17.00".

وكانت وسائل إعلام مغربية أشارت مطلع الأسبوع إلى أن الاتحاد المغربي توصل إلى اتفاق مع المدافع الدولي المغربي السابق الركراكي (46 عاما) ليتولى قيادة "أسود الأطلس" في مونديال قطر.

وعانى المدرب السابق البوسني خليلوزيتش على الرغم من النتائج الإيجابية التي حققها مع المنتخب المغربي، من انتقادات حادة، حول خياراته التكتيكية، وخصوصا حول رفضه استدعاء جناح نادي تشيلسي الإنجليزي، حكيم زياش، لأسباب انضباطية.

ومن المرجح أن يفتح التعاقد مع الركراكي الباب أمام عودة زياش إلى المنتخب المغربي.

يذكر أن الركراكي كان قد انفصل مؤخرا عن نادي الوداد البيضاوي، بعدما قاده للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي المصري والاحتفاظ بدرع الدوري المحلي.

وسبق للركراكي، أن لعب 45 مباراة دولية في صفوف المنتخب المغربي، من أبرزها مشوار وصافة كأس أمم إفريقيا 2004 في تونس، قبل أن ينتقل إلى سلك التدريب.

المصدر: وكالات