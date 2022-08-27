ليفربول ينتفض ويكتسح بورنموث بتسعة أهداف دون رد (فيديو)
انتفض نادي ليفربول واكتسح ضيفه بورنموث بتسعة أهداف دون رد ليحقق فوزه الأول في الدوري الإنجليزي بعد مرور أربع جولات.
وأنهى ليفربول الشوط الأول متقدما بخمسة أهداف تناوب على تسجيلها كل من لويس دياز، وهارفي إليوت، ترينت الكسندر أرنولد، روبرتو فيرمينو، وفيرجيل فان ديك، في الدقائق 3، 6، 28، 31، و45 على الترتيب.
الدوري الانجليزي : ليفربول 1 - 0 بورنموث | هدف دياز— اهداف المباريات عاد اليكمHD (@HD67764444) August 27, 2022
فضلا رتويت ومتابعة حسابي سناب igoal1
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الدوري الانجليزي : ليفربول 2 - 0 بورنموث | هدف اليوت— اهداف المباريات عاد اليكمHD (@HD67764444) August 27, 2022
فضلا رتويت ومتابعة حسابي @HD67764444
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الدوري الانجليزي : ليفربول 3 - 0 بورنموث | هدف ارنولد— اهداف المباريات عاد اليكمHD (@HD67764444) August 27, 2022
فضلا رتويت ومتابعة حسابي @HD67764444
pic.twitter.com/8otjEUtwRz
الدوري الانجليزي : ليفربول 4 - 0 بورنموث | هدف فيرمينهو— اهداف المباريات عاد اليكمHD (@HD67764444) August 27, 2022
فضلا رتويت ومتابعة حسابي سناب igoal1
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الدوري الانجليزي : ليفربول 5 - 0 بورنموث | هدف فان دايك— اهداف المباريات عاد اليكمHD (@HD67764444) August 27, 2022
فضلا رتويت ومتابعة حسابي سناب igoal1
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وفي الشوط الثاني، سجل مدافع بورنموث، كريس ميفام الهدف السادس لليفربول بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 46، ثم عاد فيرمينو في الدقيقة 62، ليسجل هدفه الشخصي الثاني له والسابع لفريقه، وأضاف فابيو كارفالهو الهدف الثامن، ثم اختتم دياز مهرجان الأهدف بتسجيله الهدف التاسع.
الدوري الانجليزي : ليفربول 6 - 0 بورنموث | هدف عكسي— اهداف المباريات عاد اليكمHD (@HD67764444) August 27, 2022
فضلا رتويت ومتابعة حسابي سناب igoal1
pic.twitter.com/qhRhQtqm0k
الدوري الانجليزي : ليفربول 7 - 0 بورنموث | هدف فيرمينهو— اهداف المباريات عاد اليكمHD (@HD67764444) August 27, 2022
فضلا رتويت ومتابعة حسابي @HD67764444
pic.twitter.com/hS9gOwneHv
الدوري الانجليزي : ليفربول 8 - 0 بورنموث | هدف كارفالو— اهداف المباريات عاد اليكمHD (@HD67764444) August 27, 2022
فضلا رتويت ومتابعة حسابي سناب igoal1
pic.twitter.com/WQepiNohJp
الدوري الانجليزي : ليفربول 9 - 0 بورنموث | هدف دياز— اهداف المباريات عاد اليكمHD (@HD67764444) August 27, 2022
فضلا رتويت ومتابعة حسابي سناب igoal1
pic.twitter.com/WqBDwq4e7K
وهذا الفوز هو الأول لليفربول في الموسم الحالي بعد تعادله مع فولهام بنتيجة 2-2 في أولى جولات "البريميرليغ"، ثم تعادل على أرضه مع كريستال بالاس 1-1، ثم تعرض للخسارة أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 1-2 في الجولة الماضية.
وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثامن مؤقتا، بينما تجمد رصيد بورنموث عند ثلاث نقاط في المركز الـ15.
المصدر: RT