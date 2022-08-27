صلاح يهدر فرصة تسجيل هدف محقق بغرابة (فيديو)
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أهدر النجم المصري محمد صلاح، بغرابة فرصة تسجيل هدف محقق لفريقه ليفربول في شباك بورنموث، خلال المباراة التي تجمع الفريقين الآن لحساب الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.
وتلقى صلاح تمريرة على طبق من ذهب داخل منطقة الجزاء من زميله هيرفي إليوت لكن النجم المصري سددها برعونة لتمر من فوق عارضة مرمى حارس بورنموث الخالي.
Never captain Salah on FPL. pic.twitter.com/b0Y4js5Qin— James. (@afcjxmes) August 27, 2022
No way Salah just missed this 💀😂— Funny Football Moments (@FunnyFTMoments) August 27, 2022
pic.twitter.com/RR05OzwPMC
ومع ذلك، فقد نجح ليفربول في إنهاء الشوط الأول متقدما بخماسية دون رد.
المصدر: RT