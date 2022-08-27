لقطة رائعة من لاعبي مانشستر يونايتد تجاه رونالدو (فيديو)

ساند لاعبو مانشستر يونايتد، زميلهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بطريقة خاصة خلال مباراة "الشياطين الحمر" وساوثهامبتون (1-0)، اليوم السبت، في المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

ولم يحسم رونالدو مصيره بعد مع مانشستر، مع اقتراب نهاية فترة الانتقالات الصيفية في الأول من سبتمبر، وتزعم تقارير إعلامية، أن النجم البرتغالي تقدم بطلب للرحيل عن "الشياطين الحمر" هذا الصيف، صوب ناد يشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا.

Bruno Fernandes goal vs Southampton. pic.twitter.com/RJKBCtYdA7 — The Art Of Goals (@TheArtOfGoals_) August 27, 2022

وفي ظل هذه الإشاعات والتكهنات المرتبطة بمصير رونالدو، أكد لاعبو مانشستر يونايتد خلال مباراة ساوثهامبتون، على دعمهم ومساندتهم لزميلهم البرتغالي.

Bruno Fernandes celebrating with Cristiano Ronaldo and Casemiro 🔥 pic.twitter.com/dvWT5aT68d — JOSÉ CARLOS OCTACAMPEAO E BICAMPEÃO DA SUPERCOPA. (@Carlostelles422) August 27, 2022

فبعد تسجيل البرتغالي برونو فيرنانديز، هدف فوز يونايتد على ساوثهامبتون في الدقيقة 55، توجه مع باقي لاعبي مانشستر يونايتد للاحتفال بالهدف مع رونالدو، الذي كان يقوم بالإحماء بالقرب من خط التماس استعدادا لمشاركته في اللقاء.

وشارك رونالدو كبديل في الدقيقة 69 لكنه لم يترك بصمته على المباراة.

تجدر الإشارة إلى أن آخر التقارير تشير إلى أن رونالدو قد ينضم لنادي نابولي الذي سيشارك هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا.

المصدر: وكالات