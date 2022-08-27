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مانشستر يونايتد يهزم ساوثهامبتون ليحقق فوزه الثاني تواليا في الدوري (فيديو)

الرياضة

مانشستر يونايتد يهزم ساوثهامبتون ليحقق فوزه الثاني تواليا في الدوري (فيديو)
AP
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تغلب نادي مانشستر يونايتد على مضيفه ساوثهامبتون بهدف دون رد في مباراة جمعت الفريقين اليوم السبت لحساب المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين يونايتد بالفضل في هذا الفوز للاعب خط وسطه البرتغالي برونو فرنانديش، الذي سجل هدف المباراة الوحيد من تسديدة مركز في الدقيقة 55.

وهذا الفوز هو الثاني تواليا لمانشستر في الدوري هذا الموسم بعد فوزه في الجولة الماضية على ليفربول بهدفين مقابل هدف واحد.

وهذه هي المرة الأولى التي يحقق فيها يونايتد فوزين متتاليين في الدوري الإنجليزي منذ فبراير الماضي.

ورفع يونايتد رصيده إلى ست نقاط في المركز السادس مؤقتا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 4 نقاط في المركز الـ13.

المصدر: RT 

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