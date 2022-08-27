صلاح يهدف لانتزاع وصافة الهدافين التاريخيين لليفربول من بوابة بورنموث

يتطلع نادي ليفربول لتحقيق انتصاره الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، عندما يستضيف بورنموث، مساء اليوم السبت، لحساب الجولة الرابعة من المسابقة.

واكتفى ليفربول بجمع نقطتين فقط في أول ثلاث جولات من الدوري الإنجليزي بتحقيقه تعادلين وخسارة واحدة.

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ويبحث ليفربول عن تحقيق انتصاره الأول من بوابة بورنموث، الذي نجح في الفوز عليه في آخر 6 مباريات جمعت بينهما.

ولم يسبق وأن حقق بورنموث أي انتصار في ملعب ليفربول "آنفيلد" (تعادل وحيد و7 هزائم)، وقد حصد انتصارا وحيدا على حساب ليفربول، في 17 مواجهة سابقة بينهما في جميع البطولات.

وخسر ليفربول مباراة واحدة فقط، من آخر 33 مواجهة خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام الفرق الصاعدة حديثا.

ويخشى ليفربول عدم تحقيق أي انتصار، في أول 4 جولات من البريميرليغ، للمرة الأولى منذ عام 2012.

كما يتخوف من خسارة مباراتين متتاليتين في الدوري، للمرة الأولى منذ مارس 2021 وذك بعد خسارته في الجولة الماضية أمام مانشستر يونايتد 1-2.

صلاح لانتزاع وصافة الهدافين التاريخيين

ومن جانبه، سجل نجم ليفربول، الدولي المصري محمد صلاح، 8 أهداف في 6 مباريات خاضها بالبريميرليغ أمام بورنموث.

وبشكل عام، ساهم صلاح في إحراز 29 هدفا، في 29 مباراة بدأها كأساسي أمام الفرق الصاعدة حديثا بالدوري الإنجليزي (سجل 18 - صنع 11).

ويحتاج الفرعون المصري لتسجيل هدف واحد في لقاء بورنموث، لتخطي أسطورة ليفربول، ستيفن جيرارد، في قائمة الهدافين التاريخيين لـ"الريدز" في الدوري الإنجليزي، حيث أحرز كل منهما 120 هدفا، ويحتلان المركز الثاني مناصفة خلف روبي فاولر (128 هدفا).

المصدر: وكالات