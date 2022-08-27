تشكيلة مانشستر يونايتد الأساسية لمواجهة ساوثهامبتون

كشف المدير الفني لمانشستر يونايتد، الهولندي إريك تين هاغ، عن تشكيلة فريقه الأساسية لمواجهة ساوثهامبتون المقررة اليوم السبت ضمن المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت التشكيلة الأساسية ليونايتد، غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وذلك للمباراة الثانية تواليا بعد جلوسه على دكة البدلاء واكتفائه بالمشاركة في الدقائق الأخيرة من المباراة التي فاز فيها اليونايتد على ليفربول 2-1 في الجولة الماضية.

وجاءت تشكيلة مانشستر يونايتد لمواجهة ساوثهامبتون كالآتي:

📋 Presenting the United XI for today's lunchtime kick-off! 🍽#MUFC || #SOUMUN — Manchester United (@ManUtd) August 27, 2022

وكان يونايتد حقق أول انتصار له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بفوزه على ليفربول بعدما تكبد خسارتين في أول جولتين على يد برايتون (1-2) وبرينتفورد (0-4).

المصدر: RT