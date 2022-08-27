الروسية كاساتكينا تصعد إلى نهائي بطولة غرانبي للتنس

تأهلت الروسية داريا كاساتكينا إلى نهائي بطولة غرانبي الكندية للتنس البالغ مجموع جوائزها 250 ألف دولار، بفوزها على الفرنسية ديان باري بمجموعتين دون رد.

وفازت الروسية بدون عناء على منافستها الفرنسية بواقع 6-2 و6-0 في مباراة استغرقت ساعة واحدة وثلاث قائق.

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وفي نهائي البطولة الكندية، ستلتقي كاساتكينا مع الأسترالية داريا سافيل، التي تأهلت بعد انسحاب منافستها الأوكرانية مارتا كوستيوك.

المصدر: championat.com