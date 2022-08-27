 
مباشر

الروسية كاساتكينا تصعد إلى نهائي بطولة غرانبي للتنس

الرياضة

الروسية كاساتكينا تصعد إلى نهائي بطولة غرانبي للتنس
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/torv

تأهلت الروسية داريا كاساتكينا إلى نهائي بطولة غرانبي الكندية للتنس البالغ مجموع جوائزها 250 ألف دولار، بفوزها على الفرنسية ديان باري بمجموعتين دون رد.

وفازت الروسية بدون عناء على منافستها الفرنسية بواقع 6-2 و6-0 في مباراة استغرقت ساعة واحدة وثلاث قائق.

إقرأ المزيد
الروسية كاساتكينا تحجز مقعدها في نصف نهائي بطولة غرانبي للتنس
الروسية كاساتكينا تحجز مقعدها في نصف نهائي بطولة غرانبي للتنس

وفي نهائي البطولة الكندية، ستلتقي كاساتكينا مع الأسترالية داريا سافيل، التي تأهلت بعد انسحاب منافستها الأوكرانية مارتا كوستيوك.

المصدر: championat.com

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا