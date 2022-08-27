جدول مواعيد أهم مباريات السبت

سيكون عشاق كرة القدم، اليوم السبت على موعد مع عدد من المباريات المثيرة في مختلف الدوريات الكبرى.

وفيما يلي جدول مواعيد أهم مباريات اليوم حسب توقيت السعودية:

الدوري الإنجليزي

ساوثهامبتون # مانشستر يونايتد – الساعة 14:30

تشيلسي # ليستر سيتي – الساعة 17:00

ليفربول # بورنموث – الساعة 17:00

مانشستر سيتي # كريستال بالاس – الساعة 17:00

أرسنال # فولهام – الساعة 19:30

الدوري الإيطالي

يوفنتوس # روما – الساعة 19:30

ميلان # بولونيا – الساعة 21:45

الدوري الألماني

ماينز # باير ليفركوزن – الساعة 16:30

هيرتا برلين # بوروسيا دورتموند – الساعة 16:30

بايرن ميونخ # بوروسيا مونشنغلادباخ – الساعة 19:30.

المصدر: RT