أول فريق أوروبي يؤكد دخوله في مفاوضات لضم رونالدو

أصبح نادي نابولي الأقرب لإنقاذ البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، بعدما عجز عن إيجاد ناد يتعاقد معه لخوض منافسات دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وفي هذا الصدد، قالت شبكة "بي إن سبورتس" في تقرير لها، أمس الجمعة، إن نابولي دخل في مفاوضات جادة مع "الدون"، لإبرام الصفقة في أقرب فرصة، بحسب مصدر مسؤول في النادي الإيطالي.

ولكن الصفقة ما زالت مهددة بالفشل، نظرا لرغبة مانشستر يونايتد في التعاقد مع فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي، مقابل التخلي عن رونالدو، وهو ما يرفضه اللاعب النيجيري.

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وكان وكيل أوسيمين قد أكد مؤخرا، رغبة اللاعب في الاستمرار مع فريق الجنوب الإيطالي، من أجل المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

في المقابل، لا يشعر رونالدو بالراحة إزاء عدم تأهل مانشستر يونايتد للمشاركة في دوري الأبطال في الموسم الحالي، ويسعى لمغادرة صفوف "الشياطين الحمر" لهذا السبب، قبل انتهاء سوق الانتقالات الصيفية الحالية في الأول من سبتمبر.

المصدر: وكالات