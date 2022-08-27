تحديد موعد مواجهة برشلونة وبايرن ميونخ في مجموعات دوري الأبطال

يتواجه برشلونة وبايرن ميونخ في أقوى مباريات دور المجموعات بدوري الأبطال، الثلاثاء 13 سبتمبر ضمن الجولة الثانية، بحسب البرنامج المعلن السبت من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وقبل هذه المباراة المنتظرة، يستهل البايرن مشواره في المسابقة القارية الأولى في 7 سبتمبر على أرض إنتر الإيطالي في ميلانو، ضمن مجموعة ثالثة حديدية تضم أيضا فيكتوريا بلزن التشيكي.

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وفي 6 سبتمبر، يستهل ريال مدريد حملة الدفاع عن لقبه على أرض سلتيك الاسكتلندي، في مجموعة سادسة تضم لايبزيغ الألماني وشاختيور دانيتسك الأوكراني.

وفي الوقت عينه، يتواجه باريس سان جيرمان الفرنسي ونجومه مع يوفنتوس الإيطالي في ملعب "بارك دي برانس" الباريسي، ضمن مجموعة ثامنة تضم أيضا بنفيكا البرتغالي، ومكابي حيفا.

وتقام نسخة هذه السنة من دوري الأبطال في جدول زمني ضيق، بسبب تنظيم مونديال قطر على مشارف فصل الشتاء (بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين)، بسبب الحرارة المرتفعة

صيفا في منطقة الخليج.

وتقام المرحلة السادسة الأخيرة من دور المجموعات في 1 و2 نوفمبر.

المصدر: وكالات