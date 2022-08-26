الدوري الإيطالي.. لاتسيو يسقط إنتر بثلاثية ويرتقي إلى الصدارة

تغلب لاتسيو على ضيفه إنتر، بثلاثة أهداف مقابل هدف، اليوم الجمعة، في قمة المرحلة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم لاتسيو عبر البرازيلي فيليبي أندرسون في الدقيقة 40، فيما عادل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لإنتر بحلول الدقيقة 51، قبل أن يسجل البديلان الإسبانيان لويس ألبرتو، وبيدرو، الهدفين الثاني والثالث لفريق العاصمة الإيطالية في الدقيقتين 75 و86 على الترتيب.

وبهذا الفوز، رفع لاتسيو رصيده إلى 7 نقاط في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد إنتر عند 6 نقاط في المركز الرابع.

المصدر: RT