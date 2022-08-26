لحظة الإغماء على حكم مباراة الاتفاق والطائي واستبداله بالحكم الرابع (فيديو)

شهدت ملاعب كرة القدم السعودية حادثة أصبحت تتكرر مؤخرا في الملاعب، ولاسيما بالدوريات العربية، وهي سقوط، أو إصابة الحكم خلال المباريات.

وتعرض الحكم سامي الجريس، خلال قيادته لمباراة الطائي ومضيفه الاتفاق ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري السعوي لكرة القدم، لإصابة مفاجئة وإغماء بعد مرور 30 دقيقة من أحداث المباراة.

وعكة صحية تبعد الحكم "سامي الجريس" عن إكمال مباراة #الاتفاق_الطائي.



pic.twitter.com/brlK2whTXf — هاشتاق السعودية (@HashKSA) August 26, 2022

الحكم سامي الجريس يسقط بسبب الرطوبه العالية ماقدر يكمل المباراة والبارح 4 لاعبين هلاليين بعد المباراة على الاكسجين وباقي زملائهم بالكاد كملو المباراة ولاعبي الاتحاد الان غصب يركضون ..

الجدولة مشكلة كان المفترض اندية الشرقية تتم جدوله مبارياتهم خارج الشرقية حتى سبتمبر .. pic.twitter.com/rsPybfqZze — سعيد بن فهيد (@alhadrwi) August 26, 2022

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن سامي الجريس، تعرض لوعكة صحية عبارة عن دوار نتيجة الأجواء الحارة في ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام والذي احتضن اللقاء، مما دعا الطواقم الإسعافية إلى التدخل وتقديم الإسعافات الأولية له قبل أن يتم استبداله بالحكم الرابع عبد الرحمن السلطان والنتيجة تشير إلى التعادل (1-1).

وعكة صحية يتعرض لها حكم الساحة سامي الجريس .. والحكم الرابع عبدالرحمن السلطان يقود المباراة.#الاتفاق_الطائي ⁩

⁦#SSCpic.twitter.com/lBTAPYEaOp — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 26, 2022

وعادة ما تحدث إصابات الحكام بسبب عدم جاهزية العضلات أو عدم كفاية الإحماء أو الحمل الزائد والإرهاق خاصة في حالة عدم حصول الحكم على فترة الاستشفاء بعد المجهود البدني.

وانتهت مواجهة الطائي والاتفاق بفوز الأول بنتيجة 2-1.

المصدر: وكالات