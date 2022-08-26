توخيل يخسر الاستئناف ضد إيقافه لمباراة بعد مشاجرته مع كونتي

لن يجلس توماس توخيل مدرب تشيلسي على دكة البدلاء في مباراة فريقه أمام ليستر ضمن الدوري الإنجليزي غدا السبت، بعد أن رفض استئنافا قدمه على منعه من التواجد داخل الملعب لمباراة واحدة.

وأوقفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز توخيل لمباراة واحدة، بسبب اشتباكه مع نظيره مدرب توتنهام أنطونيو كونتي بعد لقاء فريقيهما في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

TUCHEL VS CONTE: ROUND TWO!!! 🤬🤬 pic.twitter.com/XhWuOU4fwD — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 14, 2022

ورفضت رابطة الدوري الإنجليزي استئناف توخيل الجمعة.

وسيتعين على توخيل أن يسدد أيضا غرامة قدرها 35 ألف جنيه إسترليني.

وكان أمر المنع من التواجد داخل الملعب بسبب سوء السلوك الصادر بحق توخيل قد علق مؤقتا حتى كتابة الأسباب الكاملة للقرار، ما سمح له بالتواجد مع فريقه في مباراة خسرها بثلاثة أهداف مقابل لا شيء أمام ليدز الأحد الماضي ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

توخيل وكونتي اللذان اشتد بينهما الجدل في منطقة الطاقم الفني خلال مباراة تشيلسي وتوتنهام في "ستامفورد بريدج" في 14 أغسطس، تواجها بعد صافرة النهاية عندما رفض توخيل ترك قبضة كونتي وقت المصافحة التقليدية، واعتبر أن كونتي لم يحترمه لأنه لم ينظر في عينيه وقت المصافحة.

وأثارت الواقعة دفعا واشتباكا بين اللاعبين وطاقم غرفة الملابس، وأخرج حكم المباراة البطاقة الحمراء لتوخيل وكونتي.

المصدر: أ ب