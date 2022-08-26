الروسية كاساتكينا تحجز مقعدها في نصف نهائي بطولة غرانبي للتنس

تأهلت الروسية داريا كاساتكينا إلى الدور نصف النهائي لبطولة غرانبي الكندية للتنس البالغ مجموع جوائزها 250 ألف دولار، بفوزها على الإسبانية نوريا باريزاس دياز بمجموعتين دون رد.

واحتاجت الروسية لساعة واحدة و22 دقيقة لتتجاوز عقبة منافستها الإسبانية بواقع 6-3، و6-2.

وتلتقي كاساتكينا في الدور قبل النهائي، مع الفرنسية ديان باري المصنفة 81 عالميا.

وكان من المفترض أن تجمع المباراة الثانية في نصف النهائي بين الأوكرانية مارتا كوستيوك والأسترالية داريا سافيل المولودة في موسكو، لكن الأوكرانية انسحبت.

المصدر: sportrbc.ru