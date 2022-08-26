لاعب أرجنتيني يسجل هدفا عابرا للقارات والفيفا يرشحه لجائزة "بوشكاش" (فيديو)

أحرز لاعب الوسط الأرجنتيني ماتيو كورونيل هدفا عالميا من مسافة 77 مترا خلال مباراة جمعت فريقه أتلتيكو توكومان، وضيفه باراكاس سنترال بالدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ارتدت الكرة من دفاع أتلتيكو توكومان، لتستقر أمام كورونيل، الذي هيأها لنفسه ثم سددها من مسافة بعيدة لتتجاوز الحارس الذي كان بعيدا عن مرماه لتسكن شباكه.

ONE OF THE BEST GOALS YOU WILL SEE ALL YEAR. 😳



Atlético Tucumán's Mateo Coronel from DEEP. 💪 pic.twitter.com/o0FzHcUNXv — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) August 24, 2022

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مقطع فيديو لهذا الهدف المذهل، متسائلا إذا ما كان يستحق المنافسة على نيل جائزة "بوشكاش" التي تمنح سنويا لصاحب أجمل هدف.

😮 LONG-RANGE GOLAZO 😮



Could Mateo Coronel's 77-yard goal be a contender for our #Puskas list? 🤔pic.twitter.com/IAGvMIaWAZ — FIFA.com (@FIFAcom) August 24, 2022

تجدر الإشارة إلى أن مواجهة أتلتيكو توكومان وضيفه باراكاس سنترال، انتهت بفوز أصحاب الأرض برباعية دون رد.

المصدر: the18.com