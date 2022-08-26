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رونالدو إلى أين؟.. ارتبط اسمه بـ13 فريقا فهل ينتهي به المطاف بالخليج؟ (صور)

الرياضة

رونالدو إلى أين؟.. ارتبط اسمه بـ13 فريقا فهل ينتهي به المطاف بالخليج؟ (صور)
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ما زال مصير البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فريقه مانشستر يونايتد غامضا، وذلك قبل أسبوع تقريبا من غلق نافذة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتزعم تقارير إعلامية، أن النجم البرتغالي تقدم بطلب للرحيل هذا الصيف عن مانشستر يونايتد، صوب ناد يشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا، وترددت شائعات عن إمكانية انتقال رونالدو لعدة أندية.

 ونستعرض في هذا الرصد جميع الأندية التي ارتبط رونالدو بالانتقال إليها هذا الصيف:

رونالدو إلى أين؟.. ارتبط اسمه بـ13 فريقا فهل ينتهي به المطاف بالخليج؟ (صور)

نابولي: لا يزال خورخي مينديز، وكيل رونالدو، يبحث عن فريق لموكله ليشارك معه في دوري أبطال أوروبا..  وقد عرض رونالدو على نابولي وفقا لتقارير إعلامية إيطالية.

رونالدو إلى أين؟.. ارتبط اسمه بـ13 فريقا فهل ينتهي به المطاف بالخليج؟ (صور)

أتلتيكو مدريد: عرض خورخي مينديز، البرتغالي على أتلتيكو مدريد، لكن مشجعي الأخير عارضوا التعاقد مع رونالدو بسبب دفاعه في وقت سابق عن أولوان ريال مدريد، الغريم المحلي لأتلتيكو.

رونالدو إلى أين؟.. ارتبط اسمه بـ13 فريقا فهل ينتهي به المطاف بالخليج؟ (صور)

أولمبيك مارسيليا: سيشارك مارسيليا في دوري الأبطال في الموسم المقبل، ولهذا السبب تم ربط البرتغالي بالانتقال للنادي الفرنسي.

رونالدو إلى أين؟.. ارتبط اسمه بـ13 فريقا فهل ينتهي به المطاف بالخليج؟ (صور)

تشيلسي: يلبي النادي اللندني جميع متطلبات رونالدو، حيث يلعب الفريق في دوري أبطال أوروبا وهو من بين الأندية القليلة القادرة على تحمل راتب رونالدو الضخم.

رونالدو إلى أين؟.. ارتبط اسمه بـ13 فريقا فهل ينتهي به المطاف بالخليج؟ (صور)

السعودية: تحدثت أنباء عن عرض ضخم من فريق سعودي لضم رونالدو، وقدر العرض بنحو 300 مليون يورو.

رونالدو إلى أين؟.. ارتبط اسمه بـ13 فريقا فهل ينتهي به المطاف بالخليج؟ (صور)

سبورتينغ لشبونة: كانت هناك أنباء عن احتمال عودة رونالدو لنادي سبورتينغ، الفريق الذي ترعرع فيه ونشأ فيه "الدون"، لكن الأخير دحض هذه الإشاعات. 

رونالدو إلى أين؟.. ارتبط اسمه بـ13 فريقا فهل ينتهي به المطاف بالخليج؟ (صور)

ريال مدريد: يبقى هذا الخيار مثاليا، لكن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، رفض فكرة عودة رونالدو للفريق الملكي مجددا لكبر سنه.

رونالدو إلى أين؟.. ارتبط اسمه بـ13 فريقا فهل ينتهي به المطاف بالخليج؟ (صور)

ميلان: عرض خورخي مينديز رونالدو على ميلان لكن النادي الإيطالي رفض ضمه.

رونالدو إلى أين؟.. ارتبط اسمه بـ13 فريقا فهل ينتهي به المطاف بالخليج؟ (صور)

باريس سان جيرمان: في باريس قد يريدون تكوين فريق أحلام يضم مبابي وميسي ونيمار وكريستيانو، ولكن إدارة النادي الباريسي لم تبد أي اهتمام حتى الآن بضم النجم البرتغالي.

رونالدو إلى أين؟.. ارتبط اسمه بـ13 فريقا فهل ينتهي به المطاف بالخليج؟ (صور)

روما: هناك اهتمام كبير بإعادة رونالدو للعمل مجددا مع مواطنه جوزي مورينيو، المدير الفني الحالي للفريق الإيطالي، لكن "الدون" يريد اللعب في دوري الأبطال بينما روما سيشارك في الدوري الأوروبي هذا الموسم.

رونالدو إلى أين؟.. ارتبط اسمه بـ13 فريقا فهل ينتهي به المطاف بالخليج؟ (صور)

بايرن ميونخ: بعد رحيل روبرت ليفاندوفسكي، كان بايرن يبحث عن مهاجم صريح لكنه لم ينظر لخيار رونالدو.

رونالدو إلى أين؟.. ارتبط اسمه بـ13 فريقا فهل ينتهي به المطاف بالخليج؟ (صور)

برشلونة: كان هناك حديث عن إمكانية وصول رونالدو إلى برشلونة ولكن الخطوة كانت تبدو شبه مستحيلة. 

رونالدو إلى أين؟.. ارتبط اسمه بـ13 فريقا فهل ينتهي به المطاف بالخليج؟ (صور)

بوروسيا دورتموند: على الرغم من أن انتقال رونالدو إلى دورتموند بدت وكأنها خطوة ممكنة، إلا أن المدير الرياضي للفريق الألماني أغلق الباب في وجه "الدون".

المصدر: RT + sport.es

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