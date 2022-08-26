رسميا.. غوارديولا يؤكد بقاء سيلفا مع مانشستر سيتي

أعلن المدير الفني لمانشستر سيتي، بيب غوارديولا، الجمعة، أن برناردو سيلفا سيبقى مع الفريق الإنجليزي، لينهي على ما يبدو صيفا من عدم اليقين بشأن مستقبل لاعب خط الوسط البرتغالي.

وربطت تقارير بين سيلفا والانتقال إلى برشلونة، حتى أن غوارديولا قال هذا الأسبوع إن اللاعب الدولي البرتغالي "يحب برشلونة كثيرا".

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وكان غوارديولا قال سابقا أيضا إنه لا يريد الاحتفاظ باللاعبين في صفوف "السيتي" إذا كانوا غير سعداء.

ومع ذلك، ومع بقاء أقل من أسبوع على غلق نافذة الانتقالات الصيفية، قال غوارديولا إن سيلفا لن يغادر مانشستر سيتي.

وردا على سؤال حول عرض مزعوم لسيلفا من باريس سان جيرمان، قال غوارديولا "ليس لدينا أي مكالمة هاتفية من أي ناد بخصوص برناردو سيلفا. ولهذا السبب سيبقى".

المصدر: أ ب