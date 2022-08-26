رئيس مارسيليا يعلق على أنباء اهتمام فريقه بضم رونالدو

علق رئيس أولمبيك مارسيليا، الإسباني بابلو لونغوريا، على الإشاعات التي ربطت ناديه بالتعاقد مع الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال لونغوريا في تصريحات أبرزها الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا: "هذا هو زمن وسائل التواصل الاجتماعي، المليء بالإشاعات والأخبار الكاذبة".

وأضاف "الأمر (ضم رونالدو) أشبه بالقول إن دي بروين أو هالاند (ثنائي مانشستر سيتي) سينضمون إلينا (وهو أمر شبه مستحيل حاليا). دعونا نركز على مشروعنا الحقيقي".

OM president Longoria confirms that Cristiano Ronaldo rumours are wide of mark: “It’s the social media world full of fake news. We want reality. Ronaldo deal is not for us” 🚨🔵 #OM



“It’d be like saying that De Bruyne or Haaland are OM targets… let’s focus on our real project”. pic.twitter.com/arsChAhFBp — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2022

ولم يحسم رونالدو مصيره بعد مع اقتراب نهاية فترة الانتقالات الصيفية في الأول من سبتمبر، وتزعم تقارير إعلامية، أن النجم البرتغالي تقدم بطلب للرحيل عن مانشستر يونايتد هذا الصيف، صوب ناد يشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا، وهي المسابقة التي سيخوضها مارسيليا بعدما حل ثانيا في الدوري الفرنسي الموسم الماضي.

وكان المهاجم السابق لمنتخب فرنسا ونادي مارسيليا، جبريل سيسييه، دعا رونالدو لخوض تحد جديد في مسيرته من خلال الانتقال للدوري الفرنسي للدفاع عن ألون نادي مارسيليا.

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ونشر جبريل سيسييه تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، جاء فيها: "كريستيانو تعالى يا صديقي سأعتني بك".

كما نشر مطرب الراب الفرنسي جول، صورة مفبركة لرونالدو وهو يرتدي قميص مارسيليا ومعها رسالة "بعض الأمل".

المصدر: فابريزيو رومانو