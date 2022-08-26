توماس مولر يعلق على تجدد المواجهة بين فريقه بايرن ميونخ وبرشلونة (فيديو)

تفاعل مهاجم بايرن ميونخ، الدولي الألماني توماس مولر، مع وقوع فريقه في نفس المجموعة مع برشلونة بمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسم الجديد.

وبحكم وجود بايرن ميونخ في المستوى الأول وبرشلونة في الثاني، أسفرت القرعة التي جرى سحبها أمس الخميس في إسطنبول، عن وقوع الفريقين ضمن المجموعة ذاتها وهي الثالثة التي ستكون نارية بوجود إنتر الإيطالي أيضا، فيما سيكون فيكتوريا بلزن التشيكي الحلقة الأضعف.

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ونشر مولر فيديو قصيرا له وهو يتحدث عن روعة قرعة دور المجموعات، كما قال إنه ينتظر رؤية زميله السابق في البايرن، الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي المنتقل هذا الصيف إلى برشلونة.

وقال المهاجم الدولي الألماني: "يا لها من قرعة رائعة لكل عشاق كرة القدم، ليفاندوفسكي أراك قريبا في ميونخ، دعونا نبدأ ونمرح في بطولة دوري الأبطال".

"Mr Lewangoalski, see you soon in Munich."



Thomas Muller is a big fan of the UCL draw 😂



(via esmuellert/IG) pic.twitter.com/xrqcVc4BYY — ESPN FC (@ESPNFC) August 25, 2022

ويتجدد الموعد بين "البارسا" والبايرن بعدما كانا في المجموعة ذاتها أيضا الموسم الماضي حين فاز الفريق البافاري ذهابا وإيابا بنتيجة واحدة 3-0.

وستكون المواجهة إعادة أيضا لربع نهائي 2019-2020 الذي أقيم بنظام التجمع من مباراة واحدة في البرتغال بسبب فيروس كورونا، وحقق حينها النادي البافاري نتيجة تاريخية بفوز على الفريق الكتالوني 8-2 في طريقه إلى اللقب السادس في تاريخه.

المصدر:ESPN FC + وكالات