يونايتد يصطدم بقاهر ريال مدريد في قرعة اليوروبا ليغ

أجريت قرعة دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ"، اليوم الجمعة، في مدينة إسطنبول التركية.

وأوقعت القرعة، مانشستر يونايتد في مجموعة صعبة نسبيا رفقة ريال سوسييداد وأومونيا وشيريف تيراسبول الذي قهر ريال مدريد في التشامبيونزليغ الموسم الماضي.

وأسفرت القرعة عن المجموعات التالية:

المجموعة الأولى: أرسنال، آيندهوفن، بودو جليمت، زيوريخ.

المجموعة الثانية: دينامو كييف، رين، فنربخشة، أيك لارنكا.

المجموعة الثالثة: روما، لودوجوريتس، ريال بيتيس، هلسنكي.

المجموعة الرابعة: سبورتنغ براغا، مالمو، يونيون برلين، سان خيلويزي.

المجموعة الخامسة: مانشستر يونايتد، ريال سوسييداد، شريف تيراسبول، أومونيا.

المجموعة السادسة: لاتسيو، فينورد، ميدتيلاند، شتورم جراتس.

المجموعة السابعة: أولمبياكوس، قره باج، فرايبورغ، نانت.

المجموعة الثامنة: ريد ستار بلغراد، موناكو، فيرينتسفاروشي، طرابزون سبور.

The 2022/23 Europa League group stage is set! 🤩



🤔 Most exciting group?#UELdrawpic.twitter.com/3o21aUbOXZ — UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 26, 2022

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وزعت الفرق الـ32 المتأهلة لدور المجموعات من خلال تقسيمهم إلى 8 مجموعات بواقع 4 فرق في كل مجموعة لتتنافس فرق كل مجموعة مع بعضها البعض بنظام دوري من دورين "الذهاب والإياب".

وتقام الجولات الـ6 للدور الأول للبطولة فى أيام الخميس الموافقة 8 و15 سبتمبر و6 و13 و27 أكتوبر و3 نوفمبر.

وكان فريق إينتراخت فرانكفورت الألماني توج بالنسخة الأخيرة من بطولة الدوري الأوروبي "يوروباليغ"، على حساب فريق رينجرز الاسكتلندي في المباراة النهائية بنتيجة 5–4 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1–1.

وتقام المباراة النهائية للنسخة الحالية من الدوري الأوروبي على ملعب "بوشكاش أرينا" في مدينة بودابست عاصمة هنغاريا، يوم 31 مايو من عام 2023.

المصدر:RT