مانشستر يونايتد يكشف عن رقم قميص كاسيميرو

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رقم قميص نجمه الجديد، كاسيميرو، الذي انضم للفريق في الصيف الحالي قادما من ريال مدريد الإسباني.

وفي بيان رسمي، أعلن يونايتد أن كاسيميرو سيرتدي القميص رقم 18 مع الشياطين الحمر خلال الموسم الحالي، وهو نفس رقم الأسطورة السابقة في النادي، بول سكولز.

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وقال كاسيميرو في تصريحات لموقع النادي: "مانشستر يونايتد أكبر ناد في إنجلترا، إنه النادي الذي حصل على أكبر عدد من الألقاب، لذلك أنا سعيد حقا ولا يمكنني الانتظار حتى أبدأ".

وأضاف البرازيلي: "سعيد باللعب بجوار فاران ورونالدو مرة أخرى، يمكننا قضاء اليوم كله في الحديث عن كريستيانو، إنه أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، بالنظر إلى الفترة التي قضاها في ريال مدريد، أعتقد أننا قضينا سبع سنوات رائعة معا".

يذكر أن اليونايتد نجح في ضم لاعب الوسط البرازيلي من ريال مدريد في صفقة انتقال نهائي لمدة 4 سنوات مقابل ما يقرب من 70 مليون يورو.

المصدر: twitter/ManUtd