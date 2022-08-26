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تشيلسي يقترب من موهبة روسية

الرياضة

تشيلسي يقترب من موهبة روسية
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اقترب نادي تشيلسي من حسم التعاقد مع الموهبة الروسية أرسين زخاريان لاعب خط وسط دينامو موسكو، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأفادت تقارير صحفية، بأن تشيلسي تقدم بعرض للفريق الروسي، لضم اللاعب الشاب البالغ 19 عاما، مقابل 15 مليون يورو.

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وصرح بافيل أندريف وكيل أعمال اللاعب لشبكة RB Sport: "ما تردد بشأن عرض تشيلسي صحيح، الاتفاق أصبح وشيكا".

ويعتبر زخاريان أحد ألمع اللاعبين الشباب في روسيا، حيث ظهر لأول مرة مع دينامو موسكو في نوفمبر 2020.

وفاز زاخريان بجائزة أفضل لاعب في النادي لموسمين متتاليين وتوج مع المنتخب الروسي أربع مرات.

ويلعب زاخريان بشكل أساسي على الجهة اليسرى ولكنه قادر أيضا على أداء دور وسط الملعب.
وسجل زخاريان الموسم الماضي تسعة أهداف وتسعة تمريرات حاسمة في 34 مباراة مع دينامو موسكو.

يذكر أن نادي تشيلسي استثمر 40 مليون جنيه إسترليني لضم لاعبين شباب وهم شوكويميكا وكاسادي وهوتشينسون وسولنينا.

المصدر: "وكالات"

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