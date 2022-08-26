بعد إقصاء فريقهم من دوري المؤتمرالأوروبي.. جماهير رابيد فيينا تنتفض (فيديو)

انتفضت جماهير نادي رابيد فيينا النمساوي ضد رئيس ناديها بعد أن تم إقصاء الفريق من دوري المؤتمر الأوروبي على يد نادي فادوز الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية السويسري.

ودعمت الجماهير فريقها بصوت عال لمدة 90 دقيقة في مواجهة الإياب من تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي أمس الخميس، لكن رابيد فيينا سقط في النهاية بنتيجة 0-1 ليخرج من المسابقة.

ولم يكن المشجعون راضين عن العروض التي قدمها الفريق في الأسابيع الأخيرة، لكن الخسارة الأخيرة فاضت الصبر بهم.

UECL. 25.08.2022

Rapid Wien - FC Vaduz.

Furious Rapid fans vs. their club president in the VIP section after the team was eliminated from the Conference League by the Swiss second division club FC Vaduz. Fans demanded the resignation of the Rapid club management. pic.twitter.com/hAHv2uD83c — HooligansTV (@HooligansTV_eu) August 26, 2022

إقرأ المزيد

وبعد صافرة النهاية اقتحم عدد قليل من المشجعين أرض الملعب فيما أطلق البقية صافرات الاستهجان من المدرجات.

بعد ذلك بوقت قصير، شقت حشود من رابطة المشجعين للنادي طريقها إلى المنصة الرئيسية، حيث أعربوا عن استيائهم من إدارة النادي، وطالبوا الرئيس بالتخلي عن منصبه.

واضطر الأمر أن يخرج أسطورة رابيد ستيفن هوفمان لتهدئة الموقف والتحدث إلى الجماهير الغاضبة.

المصدر: laola1.at