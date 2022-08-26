راتب خيالي ومساعدون أجانب.. الأهلي يتوصل لاتفاق مع خليلوزيتش لخلافة سواريش

أكد الإعلامي إسلام صادق أن مسؤولي الأهلي المصري توصلوا إلى اتفاق شبه نهائي مع البوسني وحيد خليلوزيتش مدرب منتخب المغرب السابق لخلافة البرتغالي ريكاردو سواريش في الموسم المقبل.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": "اتفق مسؤولو النادي الأهلي مع وحيد خليلوزيتش مدرب أسود الأطلسي السابق على تدريب الفريق الأحمر لمدة موسمين قادمين مقابل 150 ألف دولار راتب شهري مع حرية الاستعانة بـ 3 مساعدين أجانب معه في الجهاز المعاون ومخطط أحمال يتم الاتفاق عليه بين الطرفين في حال توليه المهمة رسميا في الفترة القادمة".

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وتابع: "استقر النادي الأهلي على فسخ عقد البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني بنهاية الموسم الجاري وتعيين مدير فني أجنبي جديد في الموسم المقبل".

خليلوزيتش هو لاعب كرة قدم بوسني دولي سابق كان يلعب في مركز المهاجم قبل أن يصبح مدربا دوليا ،منذ عام 1995، ويعتبر من أفضل اللاعبين البوسنيين في حقبة السبعينات والثمانينات

في بداية التسعينات بدأ وحيد خليلهودزيتش مسيرته التدريبية، حيث قام بتدريب نادي فيليز موستار قبل أن ينتقل للتدريب في فرنسا سنة 1993، وتولى تدريب العديد من الأندية من بينها الرجاء المغربي الذي حصد برفقته دوري أبطال أفريقيا سنة 1997 والبطولة الوطنية المغربية سنة 1998.

المصدر: elbalad.news