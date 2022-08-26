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لأول مرة منذ 43 عاما.. إيرانيات يشاهدن مباراة محلية لكرة القدم (صور وفيديو)

الرياضة

لأول مرة منذ 43 عاما.. إيرانيات يشاهدن مباراة محلية لكرة القدم (صور وفيديو)
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سمح لمئات النساء الإيرانيات بالجلوس في المدرجات لمشاهدة مباراة كرة قدم محلية في طهران للمرة الأولى منذ منع النساء من حضور المباريات بعد الثورة الإسلامية عام 1979.

وفقا لما ذكرته وكالة "فارس" الإيرانية، الخميس، دخلت أكثر من 500 امرأة إيرانية إلى ملعب "أزادي" الشهير لمشاهدة مباراة بين استقلال طهران ومس كرمان ضمن مباريات الدوري المحلي الممتاز لكرة القدم.

وفصلت النساء عن الرجال في مدرجات الملعب وخصص لهن مدخل محدد عند موقف السيارات، وفق ما ذكره الاتحاد الإيراني لكرة القدم.

ولفت موقع "إصلاحات نيوز" الإيراني إلى أن التذاكر بيعت في السوق السوداء بثمن وصل إلى مليوني تومان (70 دولارا) للتذكرة الواحدة.

وتوجه عدد من لاعبي نادي "استقلال طهران"، إلى المدرجات الخاصة بالنساء للترحيب بدخولهن الملعب، فيما نشر حساب للنادي عبر "تويتر"، تغريدة كتب فيها: "يسعدنا وجودكن اليوم في استاد آزادي".

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وفي حين تعتبر هذه المرة الأولى التي يسمح فيها للنساء في إيران بحضور مباريات المنافسات المحلية منذ 40 عاما، إلا أن آلاف النساء الإيرانيات تابعن مباراة منتخب بلادهن أمام كمبوديا من الملعب في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في عام 2019 بعد ضغط شديد من المنظمات الحقوقية والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وتعرض "فيفا" في ذلك العام إلى ضغوطات متزايدة من أجل إجبار إيران على إلغاء الحظر المفروض على دخول النساء إلى الملاعب، وتحديدا بعد انتحار سحر خوداياري، المشجعة التي أضرمت النار بنفسها بعدما اعتقلت إثر حضورها مباراة لكرة القدم في طهران.

المصدر: "وكالات"

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