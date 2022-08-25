أول تعليق لبنزيما بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

كوفئ الفرنسي كريم بنزيما على جهوده ومساهمته في قيادة فريقه ريال مدريد للفوز بثنائية الدوري المحلي ومسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك بنيله جائزة أفضل لاعب في أوروبا اليوم الخميس.

وفي أول تعليق له على هذا التتويج، نشر بنزيما على حسابه في موقع "إنستغرام"، صورة له وهو يحمل جائزة أفضل لاعب في أوروبا وكتب: "هذه الجائزة تكافئ العمل الشاق لعدة سنوات.. شكرا لفريقي ريال مدريد ولزملائي في الفريق والموظفين الذين ساعدوني في الوصول إلى هذه المستويات".

وأتم: "شكرا لعائلتي ولكل المعجبين".

وجاء تتويج بنزيما بالجائزة عقب مساهمته الرئيسية في فوز ريال مدريد ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الـ14 في تاريخ النادي، وتصدره ترتيب هدافي المسابقة بـ15 هدفا.

كما قاد بنزيما فريقه الريال لحصد لقب الدوري الإسباني بفضل تسجيله 27 هدفا وضعته كأفضل هدافي "الليغا".

ويأتي اختيار الفرنسي البالغ 34 عاما كأفضل لاعب في القارة العجوز للمرة الأولى في مسيرته، ليعزز حظوظه في نيل الجائزة الأهم وهي الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم والمقرر منحها من قبل مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية في 17 أكتوبر المقبل.

المصدر: وكالات