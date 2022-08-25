ميليك يصل إلى تورينو لإتمام صفقة انضمامه ليوفنتوس

وصل المهاجم الدولي البولندي أركاديوش ميليك إلى تورينو يوم الخميس، لإتمام صفقة انتقاله إلى يوفنتوس على سبيل الإعارة من مارسيليا مع خيار التعاقد معه نهائيا.

وكتب يوفنتوس في حسابه على "تويتر": "وصل ميليك إلى تورينو"، وذلك برفقة صور للمهاجم البولندي الذي سيعود مجددا إلى إيطاليا حيث لعب من صيف 2016 حتى يناير 2021 لكن بألوان الغريم نابولي، قبل الانتقال إلى مارسيليا معارا أولا ثم بشكل نهائي.

وأفادت وسائل الإعلام الإيطالية، بأن يوفنتوس ومارسيليا توصلا إلى اتفاق بشأن حصول عملاق تورينو على ميليك على سبيل الإعارة لموسم واحد مقابل مليون يورو، مع خيار التعاقد نهائيا مع ابن الـ28 عاما مقابل 7 ملايين يورو.

وتألق ميليك خلال مروره الأول في الدوري الإيطالي رغم معاناته من إصابتين خطيرتين في الركبة وابتعاده عن نابولي طيلة ستة أشهر، إذ سجل 38 هدفا في 93 مباراة خاضها في "سيري أ".

وقرر نابولي التخلي عنه لصالح مارسيليا بعد رفضه تمديد عقده مع الفريق الجنوبي، وسط حديث في حينها عن رغبته بالانضمام إلى يوفنتوس بالذات.

وبرز البولندي الموسم الماضي في صفوف مارسيليا بتسجيله 20 هدفا في جميع المسابقات، لكنه عانى بسبب علاقته المتوترة مع المدرب السابق للنادي المتوسطي الأرجنتيني خورخي سامباولي.

ويؤشر وصول ميليك إلى تورينو ليكون المهاجم المساند للصربي دوشان فلاهوفيتش، إلى أن صفقة التعاقد مع الهولندي ممفيس ديباي من برشلونة الإسباني قد انهارت بسبب المطالب الشخصية للاعب وفق وسائل الإعلام الإيطالية.

المصدر: أ ف ب