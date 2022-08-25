موسيماني يغازل الأهلي المصري وسط شائعات عن إقالة مدربه سواريش (فيديو)

أثار المدير الفني السابق لنادي لأهلي المصري لكرة القدم، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، جدلا واسعا بين جماهير "المارد الأحمر" في الساعات الماضية.

وفي وقت بدأت فيه وسائل الإعلام المصرية تتحدث عن المرشحين المحتملين لتدريب الأهلي، في ظل إقالة وشيكة للمدرب الحالي للفريق، البرتغالي ريكاردو سواريش، نشر موسيماني فيديو يغازل فيه جماهير الأهلي.

ونشر المدرب الجنوب إفريقي على حسابه في موقع "تويتر"، فيديو يستعيد فيه ذكرياته مع جماهير الأهلي، وهي تهتف باسمه في الدوحة قبل قيادته للفريق المصري في بطولة كأس العالم للأندية في قطر مطلع العام الجاري.

وأرفق المدرب الجنوب إفريقي الفيديو بعبارة: "في ليلة سابقة من ليالي الخميس".

وكان موسيماني، رحل عن تدريب النادي الأهلي في يونيو الماضي بعد قيادته الفريق لـ18 شهرا، وتوج معه بدوري أبطال إفريقيا مرتين، والسوبر الإفريقي في مناسبتين أيضا، وبميداليتين برونزيتين في كأس العالم للأندية، بالإضافة للقب كأس مصر وكأس السوبر المحلي.

المصدر: وكالات