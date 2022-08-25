نتيجة قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا

سحبت اليوم الخميس في مدينة إسطنبول التركية قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأسفرت القرعة عن المجموعات التالية:

المجموعة الأولى: أياكس - ليفربول

المجموعة الثانية: بورتو - أتلتيكو مدريد

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ - برشلونة

المجموعة الرابعة: آينتراخت فرانكفورت - توتنهام

المجموعة الخامسة: ميلان - تشيلسي

المجموعة السادسة: ريال مدريد - لايبزيغ

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي - إشبيلية

المجموعة الثامنة: باريس سان جيرمان - يوفنتوس

مواعيد مباريات دور المجموعات

الجولة الأولى: 6 و7 سبتمبر.

الجولة الثانية: 13 و14 سبتمبر.

الجولة الثالثة: 4 و5 أكتوبر.

الجولة الرابعة: 11 و12 أكتوبر.

الجولة الخامسة: 25 و26 أكتوبر.

الجولة السادسة: 1 و2 نوفمبر.

وتقام المباراة النهائية للبطولة القارية الأهم على صعيد الأندية في إسطنبول في 10 يونيو من العام المقبل على ملعب "أتاتورك" الأولمبي، وهو مسرح المباراة التاريخية بين ليفربول وميلان حيث فاز الأول بركلات الترجيح بعدما تخلف بثلاثية نظيفة في الشوط الأول في نسخة العام 2005.

يتبع..

المصدر: RT