لحظة بلحظة.. حفل جوائز الأفضل في أوروبا 2022
يكشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الخميس، عن الفائزين بجوائز الأفضل في أوروبا عن الموسم الماضي 2021-2022.
ويقام الحفل على هامش سحب مراسم قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023.
جائزة رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
المدرب الإيطالي المدرب أريغو ساكي
🥇 Arrigo Sacchi is the 2022 UEFA President's Award winner!#UEFAawardspic.twitter.com/882nq7TOFp— UEFA (@UEFA) August 25, 2022
تصنيفات جوائز الأفضل في أوروبا 2022
أفضل لاعب في أوروبا
أفضل مدرب في أوروبا
أفضل لاعبة في أوروبا
أفضل مدرب فريق نسائي في أوروبا
أفضل حارس في دوري أبطال أوروبا
أفضل مدافع في دوري أبطال أوروبا
أفضل لاعب وسط في دوري أبطال أوروبا
أفضل مهاجم في دوري أبطال أوروبا
أفضل لاعب في الدوري الأوروبي
أفضل حارسة في دوري أبطال أوروبا
أفضل مدافعة في دوري أبطال أوروبا
أفضل لاعبة وسط في دوري أبطال أوروبا
أفضل مهاجمة في دوري أبطال أوروبا
ونشر "اليويفا" على موقعه الرسمي، في وقت سابق القائمة المختصرة التي ضمت ثلاثة مرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، وهم ثنائي ريال مدريد، الحارس الدولي البلجيكي تيبو كورتوا، والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما، إضافة إلى صانع ألعاب نادي مانشستر سيتي ومنتخب بلجيكا، كيفن دي بروين.
✨ NOMINEES: UEFA Men's Player of the Year 2021/22 ✨— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 25, 2022
🇲🇫 Karim Benzema
🇧🇪 Thibaut Courtois
🇧🇪 Kevin De Bruyne
🗓️ #UEFAawards winners announced today at the #UCLdraw 🏆 pic.twitter.com/AZ0JbTJUmz
أما جائزة أفضل مدرب في أوروبا فيتنافس عليها:
- الإيطالي كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد
- الإسباني بيب جوارديولا - مانشستر سيتي
- الألماني يورغن كلوب - ليفربول
✨ NOMINEES: UEFA Men's Coach of the Year 2021/22 ✨— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 25, 2022
🇮🇹 Carlo Ancelotti
🇪🇸 Pep Guardiola
🇩🇪 Jürgen Klopp
🗓️ #UEFAawards winners announced today at the #UCLdraw 🏆 pic.twitter.com/1zp8ZW1bna
يتبع..