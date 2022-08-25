لحظة بلحظة.. حفل جوائز الأفضل في أوروبا 2022

يكشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الخميس، عن الفائزين بجوائز الأفضل في أوروبا عن الموسم الماضي 2021-2022.

ويقام الحفل على هامش سحب مراسم قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023.

جائزة رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

المدرب الإيطالي المدرب أريغو ساكي

🥇 Arrigo Sacchi is the 2022 UEFA President's Award winner!#UEFAawardspic.twitter.com/882nq7TOFp — UEFA (@UEFA) August 25, 2022

تصنيفات جوائز الأفضل في أوروبا 2022

أفضل لاعب في أوروبا

أفضل مدرب في أوروبا

أفضل لاعبة في أوروبا

أفضل مدرب فريق نسائي في أوروبا

أفضل حارس في دوري أبطال أوروبا

أفضل مدافع في دوري أبطال أوروبا

أفضل لاعب وسط في دوري أبطال أوروبا

أفضل مهاجم في دوري أبطال أوروبا

أفضل لاعب في الدوري الأوروبي

أفضل حارسة في دوري أبطال أوروبا

أفضل مدافعة في دوري أبطال أوروبا

أفضل لاعبة وسط في دوري أبطال أوروبا

أفضل مهاجمة في دوري أبطال أوروبا

ونشر "اليويفا" على موقعه الرسمي، في وقت سابق القائمة المختصرة التي ضمت ثلاثة مرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، وهم ثنائي ريال مدريد، الحارس الدولي البلجيكي تيبو كورتوا، والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما، إضافة إلى صانع ألعاب نادي مانشستر سيتي ومنتخب بلجيكا، كيفن دي بروين.

✨ NOMINEES: UEFA Men's Player of the Year 2021/22 ✨



🇲🇫 Karim Benzema

🇧🇪 Thibaut Courtois

🇧🇪 Kevin De Bruyne



🗓️ #UEFAawards winners announced today at the #UCLdraw 🏆 pic.twitter.com/AZ0JbTJUmz — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 25, 2022

أما جائزة أفضل مدرب في أوروبا فيتنافس عليها:

- الإيطالي كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

- الإسباني بيب جوارديولا - مانشستر سيتي

- الألماني يورغن كلوب - ليفربول

✨ NOMINEES: UEFA Men's Coach of the Year 2021/22 ✨



🇮🇹 Carlo Ancelotti

🇪🇸 Pep Guardiola

🇩🇪 Jürgen Klopp



🗓️ #UEFAawards winners announced today at the #UCLdraw 🏆 pic.twitter.com/1zp8ZW1bna — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 25, 2022

يتبع..