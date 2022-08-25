أسطورة مانشستر يونايتد منتقدا رونالدو: ميسي لم يكن ليتصرف مثله

انتقد بول إينس أسطورة مانشستر يونايتد، المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وأصر على أنه "يجب أن يرحل" في فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وتزعم تقارير إعلامية، أن النجم البرتغالي تقدم بطلب للرحيل هذا الصيف عن مانشستر يونايتد، صوب ناد يشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا، وترددت شائعات عن إمكانية انتقال رونالدو لعدة أندية من أبرزها بايرن ميونيخ الألماني، وبرشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وتشيلسي الإنجليزي، ولكن جل هذه الأندية نفت اهتمامها بالتعاقد مع الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات.

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وأثارت تصرفات رونالدو الأخيرة وإصراره على الرحيل، حفيظة نجم يونايتد السابق، بول إينس، الذي أبدى اعتراضه على وجود النجم البرتغالي من الأساس في يونايتد، وقارن ما يفعله "الدون" بغريمه الأرجنتيني بليونيل ميسي.

وقال إينس لموقع "BoyleSports Premier League": "رونالدو يجب أن يغادر مانشستر، إذا كان في غرفة ملابس يونايتد عندما كنت ألعب مع أمثال روي كين وستيف بروس، فلن نتحمله ولم يكن ليخرج بأي شيء".

وواصل: "كان ترك رونالدو خارج التشكيلة الأساسية ضد ليفربول أمرا مهما للغاية، لأنه يُظهر للناس أنه يمكن أن تكون هناك حياة بدون رونالدو".

وتابع: "لقد كان رونالدو مصدر إلهاء للجميع في مانشستر يونايتد. لن ترى ليونيل ميسي يتصرف بالطريقة التي يفعلها (رونالدو) في بعض الأحيان".

المصدر: وكالات