أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تحطم الرقم القياسي في الإنفاق الصيفي

حطمت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، سجلها في الإنفاق على التعاقدات خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية، حسب ما أفادت شركة "ديلويت" المختصة في مجال التدقيق المالي.

ووفق الدراسة التي أجرتها "ديلويت"، فقد بلغ إجمالي الإنفاق من قبل 20 فريقا في "البريميرليغ"، 1.5 مليار جنيه إسترليني (1.7 مليار دولار) لتدعيم صفوفها بلاعبين جدد حتى اليوم الخميس، مقابل 1.43 مليار جنيه إسترليني في عام 2017 والذي كان يشكل رقما قياسيا سابقا في الانفاق.

كما تجاوز الرقم الحالي الذي أنفق منذ 10 يونيو وهو موعد الافتتاح الرسمي لسوق الانتقالات الصيفية، ما تم إنفاقه خلال "ميركاتو" الصيف والشتاء معا في الموسم الماضي والذي وصل إلى 1.44 مليار جنيه إسترليني.

ومع بقاء أسبوع على إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية في الأول من سبتمبر، من الممكن أن تحطم الأندية الإنجليزية خلال هذه الفترة فقط الرقم القياسي المطلق للإنفاق في موسم بكامله وهو 1.86 مليار جنيه إسترليني والذي سجل موسم 2017-2018.

وتعاقدت أندية "البريميرليغ" مع 135 لاعبا هذا الصيف، محطمة الأرقام السابقة في سوق الانتقالات الصيفية عامي 2019 و2020، في حين تعاقدت مع 148 لاعبا في صيف 2021.

وأقدمت الأندية على دفع رسوم انتقال في ثلثي هذه التعاقدات، بما فيها 14 لاعبا منفصلا انتقلوا مقابل رسوم تم الإبلاغ عنها تزيد عن 30 مليون جنيه إسترليني.

وتصدرت تلك القائمة صفقة انتقال المهاجم الأوروغوياني داروين نونييز من بنفيكا البرتغالي إلى ليفربول حيث وصلت قيمتها إلى 85.5 مليون جنيه إسترليني.

وأنفق تشيلسي 60 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع الإسباني مارك كوكوريا، و47.5 مليونا لاستقدام رحيم سترلينغ من مانشستر سيتي، و34 مليونا مقابل السنغالي خاليدو كوليبالي.

ومن ناحيته، خصص مانشستر يونايتد 60 مليونا لشراء البرازيلي كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، بينما دفع مانشستر سيتي 50 مليونا للنرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني السابق.

المصدر: أ ف ب