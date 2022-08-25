هالاند يثير جدلا واسعا بعد حصوله على ركلة جزاء في لقاء برشلونة (فيديو)

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالسخرية من مهاجم مانشستر سيتي، الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند، بسبب لقطة مثيرة للجدل في ودية برشلونة مع ناديه، أمس الأربعاء.

وانتهت المباراة التي استضافها ملعب "كامب نو" في برشلونة، بالتعادل الإيجابي 3-3 بين الفريقين، ولم يسجل هالاند حضوره تهديفيا ولكنه تحصل على ركلة جزاء أحرز منها الجزائري الدولي رياض محرز الهدف الثالث لـ"السيتي".

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وتحصل هالاند على ركلة الجزاء عقب سقوطه بسبب عرقلة يفترض أن تكون حدثت مع مدافع برشلونة، الدنماركي أندرياس كريستينسن، ولكن الإعادة أظهرت غير ذلك.

وأظهرت الإعادة البطيئة للقطة، مهاجم "السيتي" وهو يركض داخل منطقة الجزاء وينظر خلفه، ثم يسقط أرضا بعدما لامست ركبته اليمنى قدم المدافع الدنماركي، ليحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الفريق الإنجليزي.

وأثار قرار الحكم حفيظة بعض جماهير برشلونة على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تعتقد أن هالاند تحايل على الحكم للحصول على ركلة الجزاء، بينما سخر البعض الآخر من الجماهير من المهاجم النرويجي بسب طريقة سقوطه.

وقال أحد المشجعين على "تويتر" متعجبا من احتساب الركلة "هالاند يستحق ميدالية ذهبية على تلك السقطة"، بينما قال آخر إنه يستحق الطرد وليس ركلة جزاء.

(The Haaland Dive) 😂😭



- Mahrez with the penalty though 🔥😮‍💨⚽️ pic.twitter.com/vCQ2d45fvr — Little City (@LittleCity) August 24, 2022

ووصف آخر هالاند بـ"الغطاس" بسبب طريقة سقوطه.

المصدر: وكالات