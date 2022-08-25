رسميا.. مرتضى منصور يكشف مصير زيزو وفيريرا بعد فوز الزمالك بالدوري

أكد رئيس الزمالك، مرتضى منصور، أن مدرب النادي الأبيض، البرتغالي جيسوالدو فيريرا، سيستمر في قيادة الفريق، مشيرا إلى أن نجم الفريق، أحمد سيد زيزو، أبلغه بعدم رغبته في الرحيل.

وقال مرتضى منصور في تصريحات عبر قناة نادي الزمالك: "حصلت على أفضل رئيس نادي في مصر لمدة 5 سنوات متتالية من العديد من الصحف".

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وأضاف: "الجماهير كانت غير طبيعية، وكان هناك وحدة بين الجماهير حتى الذين كانوا مختلفين معي، وهم رقم 1، وأشكرهم على مساندتهم للنادي".

وواصل: "فيريرا سيظل في نادي الزمالك وسيستمر في الفريق، وهو من اختار الصفقات الجديدة".

واختتم مرتضى منصور: "زيزو قال لي إنه لا يريد الرحيل، وقلت له مادام هذا شعورك، أنت ستتواجد في الزمالك، وزيزو باق في النادي".

وكان الزمالك ضمن رسميا التتويج بلقب الدوري المصري لهذا الموسم قبل 3 مباريات من نهاية مشواره بالمسابقة، وذلك للمرة الـ14 في تاريخه.

المصدر: وكالات