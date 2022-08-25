لاعب كرة سلة أمريكي شهير: أؤمن بأن الأرض "مسطحة"

يعتقد أسطورة كرة السلة الأمريكية شاكيل أونيل أن الأرض مسطحة، قائلا إنه أثناء الرحلة إلى أستراليا على متن طائرة لم يتدحرج مطلقا.

وشارك أونيل أفكاره حول كون الأرض مسطحة وقدم تفسيره من خلال أمثلة من تجاربه في السفر.

وقال اللاعب النجم السابق للوس أنجلوس ليكرز وميامي هيت، وبطل الدوري الأمريكي للمحترفين 5 مرات في برنامج The Kyle & Jackie O Show: "إنها نظرية". "إنها مجرد نظرية، يعلموننا الكثير من الأشياء. إنها مجرد نظرية.

وقدم أونيل مثالا على رحلته من الولايات المتحدة إلى أستراليا، قائلا: "لقد طرت 20 ساعة، ولم أنقلب أو أذهب رأسا على عقب".

Shaquille O'Neal thinks the Earth is flat because he 'didn't tip over' during flight https://t.co/X4VCyMQGTe — The Independent (@Independent) August 24, 2022

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وأضاف أنه غير متأكد أيضا مما إذا كان الكوكب يدور.

وقال للمستمعين: "تعلمون أنهم يقولون إن العالم يدور؟ لقد عشت على بحيرة لمدة 30 عاما، ولم أر أبدا البحيرة تتحرك إلى اليسار أو اليمين".

وعندما ذكر أحد المضيفين في البرنامج أنه من الممكن السفر من الولايات المتحدة إلى أستراليا من كلا الساحلين، أجاب شاك: "لا يزال الخط مستقيما".

وليست هذه هي المرة الأولى التي يدلي فيها شاك بتعليقات حول كون الأرض مسطحة، إذ سبق له الإدلاء برأي مشابه في عام 2017.

ولم يوضح أونيل إن كانت تعليقاته السابقة حول كون الأرض مسطحة مزحة أم أنه يعتقد ذلك حقا.

ودرس اللاعب السابق العملاق (2.16 مترا) إدارة الأعمال في جامعة لويزيانا تحقيقا لشرط الالتحاق بالدوري الأمريكي للمحترفين وبعد اعتزاله تحصل على شهادة الدكتوراه في التنمية البشرية، في رسالة مثيرة عكست واقع شخصيته عنونها بـ"ثنائية الفكاهة والعدوانية بأنماط القيادة"، علما أنه أكمل دراسة الماجستير خلال مسيرته كلاعب، وحاول دراسة الإخراج السينمائي لاحقا.

وصنع أونيل لنفسه كاريزما مميزة، من سطوته داخل الصالة الرياضية خلال المباريات، ومناوشاته مع زملائه والصحفيين، إلى قسوته على السلة وتحطيم قاعدتها عدة مرات، وأطلق على نفسه لقب "أرسطو الكبير"، ودخل عالم التمثيل، وغناء الراب.

المصدر: basketnews