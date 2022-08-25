قرعة كأس الرابطة: صدام مبكر بين مانشستر سيتي وتشيلسي

يواجه مانشستر سيتي، خصمه تشيلسي، في صدام مبكر بالدور الثالث من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وأسفرت قرعة الدور الثالث، والتي أجريت الأربعاء، عن نهائي مبكر بين مانشستر سيتي وتشيلسي على ملعب الاتحاد.

كما أسفرت القرعة عن مواجهة بين مانشستر يونايتد وأستون فيلا في ملعب أولد ترافورد.

ويستضيف ليفربول، فريق ديربي كاونتي بملعب أنفيلد.

ويضطر توتنهام للحلول ضيفا على نوتنجهام فورست، فيما يحتضن ملعب الإمارات، مباراة أرسنال ضد ضيفه برايتون.

League Cup Draw: Manchester City To Face Chelsea, Manchester United Take On Aston Villa https://t.co/SY8K5w69cV — internationalnews (@interna39298576) August 25, 2022

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باقي نتائج قرعة كأس الرابطة:



ليستر سيتي × نيوبورت كاونتي



وست هام × بلاكبيرن



وولفرهامبتون × ليدز يونايتد



بورنموث × إيفرتون



بيرنلي × كراولي



بريستول سيتي × لينكولن



ستيفيناج × تشارلتون



ميلتون كينز دونز × موركامب



نيوكاسل × كريستال بالاس



ساوثهامبتون × شيفيلد وينزدي



برينتفورد × جيلينجهام

المصدر: kooora