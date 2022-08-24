الدوري المصري.. الأهلي يهزم إنبي بثنائية

عاد الأهلي إلى سكة الانتصارات في الدوري المصري لكرة القدم، بفوزه على ضيفه إنبي بهدفين دون رد، اليوم الأربعاء، في ختام مباريات الجولة 32 من المسابقة.

وسجل ثنائية الأهلي، لويس ميكيسوني، ومحمد محمود في الدقيقتين 71 و90.

وشهدت المباراة إهدار لاعب إنبي مصطفى شلبي، ركلة جزاء في الدقيقة 68.

وهذا الفوز هو الأول للأهلي بعد تعادلين مخيبين في الجولتين الماضيتين أمام إيسترن كومباني والإسماعيلي.

ورفع الأهلي رصيده إلى 67 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة عن بيراميدز الثاني، وذلك قبل جولتين من النهاية.

في المقابل، تجمد رصيد إنبي عند 35 نقطة في المركز الـ13.

تجدر الإشارة إلى أن الزمالك ضمن في وقت سابق تتويجه بلقب الدوري المصري لهذا الموسم.

المصدر: RT