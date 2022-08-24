جبريل سيسييه يقود حملة لجلب رونالدو إلى الدوري الفرنسي

دعا المهاجم السابق لمنتخب فرنسا ونادي مارسيليا، جبريل سيسييه، البرتغالي كريستيانو رونالدو لخوض تحد جديد في مسيرته من خلال الانتقال للدوري الفرنسي للدفاع عن ألون نادي مارسيليا.

وتزعم تقارير إعلامية، أن النجم البرتغالي تقدم بطلب للرحيل هذا الصيف عن فريقه الحالي مانشستر يونايتد، صوب ناد يشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا، وهي المسابقة التي سيخوضها مارسيليا بعدما حل ثانيا في الدوري الفرنسي الموسم الماضي.

ونشر جبريل سيسييه تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، دعا من خلالها رونالدو لخوض تحد جديد في فرنسا، حيث كتب: "كريستيانو تعالى يا صديقي سأعتني بك".

@Cristiano come my friend

I will look after you #RonaldoOM

⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ — Djibril Cisse (@DjibrilCisse) August 23, 2022

وعلى الرغم من أن إدارة مارسيليا لا تنوي التعاقد مع رونالدو، فإن سيسييه لم يكن الوحيد الذي أثار هذه الشائعات بشأن "الدون"، حيث صرح إريك دي ميكو، لاعب مارسيليا السابق في برنامج "سوبر موسكاتو" الفرنسي، أنه لن يغتفر عدم محاولة فريقه السابق ضم رونالدو هذا الصيف.

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كما نشر مطرب الراب الفرنسي جول، صورة مفبركة لرونالدو وهو يرتدي قميص مارسيليا ومعها رسالة "بعض الأمل".

المصدر: وكالات