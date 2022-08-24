الدوري المصري.. الإسماعيلي وإيسترن كومباني يفترقان على التعادل (فيديو)
انتهت مواجهة الإسماعيلي وضيفه إيسترن كومباني، اليوم الأربعاء، لحساب الجولة 32 للدوري المصري الممتاز لكرة القدم بالتعادل الإيجابي 1-1.
وكان الإسماعيلي سباقا للتسجيل في الدقيقة 25 عن طريق لاعبه أحمد مصطفى السيد طاهر، فيما أدرك أحمد متعب هدف التعادل لإيسترن كومباني في الدقيقة 47.
جووووول!— Kora Plus (@KoraPlusEG) August 24, 2022
محمد الشامي يسجل هدف أول في المباراة للإسماعيلي في شباك إيسترن كومباني ⚽️
شاهدوا المباراة مباشرة من هنا 👈 https://t.co/poaflj93Jopic.twitter.com/ajKHJNUyx0
أهلا بكم في بداية الشوط الثاني.. جوول بقدم أحمد متعب ▶️ ⚽— Kora Plus (@KoraPlusEG) August 24, 2022
إيسترن كومباني يفاجئ الإسماعيلي بتسجيل هدف التعادل في أول دقيقة بالشوط الثاني.. ورد فعل مثير لـ علاء عبدالعال على الدكة 🔥
شاهدوا المباراة مباشرة من هنا 👈 https://t.co/poafliRsRQpic.twitter.com/JTUTgLOLpo
وبهذه النتيجة، رفع الإسماعيلي رصيده إلى 38 نقطة محتلا المركز التاسع، فيما ارتفع رصيد إيسترن كومباني إلى 30 نقطة في المركز الـ16.
المصدر: RT