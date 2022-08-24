الدوري المصري.. الإسماعيلي وإيسترن كومباني يفترقان على التعادل (فيديو)

انتهت مواجهة الإسماعيلي وضيفه إيسترن كومباني، اليوم الأربعاء، لحساب الجولة 32 للدوري المصري الممتاز لكرة القدم بالتعادل الإيجابي 1-1.

وكان الإسماعيلي سباقا للتسجيل في الدقيقة 25 عن طريق لاعبه أحمد مصطفى السيد طاهر، فيما أدرك أحمد متعب هدف التعادل لإيسترن كومباني في الدقيقة 47.

جووووول!



محمد الشامي يسجل هدف أول في المباراة للإسماعيلي في شباك إيسترن كومباني ⚽️



شاهدوا المباراة مباشرة من هنا 👈 https://t.co/poaflj93Jopic.twitter.com/ajKHJNUyx0 — Kora Plus (@KoraPlusEG) August 24, 2022

أهلا بكم في بداية الشوط الثاني.. جوول بقدم أحمد متعب ▶️ ⚽



إيسترن كومباني يفاجئ الإسماعيلي بتسجيل هدف التعادل في أول دقيقة بالشوط الثاني.. ورد فعل مثير لـ علاء عبدالعال على الدكة 🔥



شاهدوا المباراة مباشرة من هنا 👈 https://t.co/poafliRsRQpic.twitter.com/JTUTgLOLpo — Kora Plus (@KoraPlusEG) August 24, 2022

وبهذه النتيجة، رفع الإسماعيلي رصيده إلى 38 نقطة محتلا المركز التاسع، فيما ارتفع رصيد إيسترن كومباني إلى 30 نقطة في المركز الـ16.

المصدر: RT