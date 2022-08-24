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الدوري المصري.. الإسماعيلي وإيسترن كومباني يفترقان على التعادل (فيديو)

الرياضة

الدوري المصري.. الإسماعيلي وإيسترن كومباني يفترقان على التعادل (فيديو)
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انتهت مواجهة الإسماعيلي وضيفه إيسترن كومباني، اليوم الأربعاء، لحساب الجولة 32 للدوري المصري الممتاز لكرة القدم بالتعادل الإيجابي 1-1.

وكان الإسماعيلي سباقا للتسجيل في الدقيقة 25 عن طريق لاعبه أحمد مصطفى السيد طاهر، فيما أدرك  أحمد متعب هدف التعادل لإيسترن كومباني في الدقيقة 47.

وبهذه النتيجة، رفع الإسماعيلي رصيده إلى 38 نقطة محتلا المركز التاسع، فيما ارتفع رصيد إيسترن كومباني إلى 30 نقطة في المركز الـ16.

المصدر: RT

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