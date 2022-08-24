الأهلي المصري يدرس إقالة مدربه سواريش

فجر الإعلامي المصري أحمد شوبير، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن رغبة مجلس إدارة النادي الأهلي المصري لكرة القدم، في إقالة المدير الفني لـ"المارد الأحمر" البرتغالي ريكاردو سواريش.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "مجلس الأهلي بقيادة محمود الخطيب خطط لإقالة البرتغالي ريكاردو سواريش بسبب تراجع نتائج الفريق وسوء المستوى".

وأضاف شوبير: "حدث تضارب في وجهات النظر بشأن المدرب حيث أكد البعض في شركة الكرة عدم رغبتهم في بقاء ريكاردو سواريش، في حين يقول البعض إن المجلس يرغب في استمرار سواريش".

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وفي ذات السياق، أكد موقع "kooora" الرياضي، أن إدارة الأهلي تدرس الإطاحة بسواريش، بعد تحفظ أكثر من مسؤول داخل النادي على مستوى الفريق تحت قيادته في الفترة الأخيرة.

وأضاف الموقع، أنه رغم تولي سواريش المهمة قبل أقل من شهرين، لكن يسود اتجاه قوي لدى الإدارة الحمراء، لتوجيه الشكر للمدرب البرتغالي والبحث عن البديل في أسرع وقت، استعدادا للموسم الجديد.

تجدر الإشارة إلى أن الأهلي يستعد لمواجهة ضيفه إنبي في وقت لاحق اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الأسبوع الـ32 من الدوري المصري لكرة القدم.

المصدر: kooora.com + وكالات