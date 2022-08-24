فريق أندورا المملوك لنجم برشلونة بيكيه يقدم عرضا مغريا لضم لاعب عربي

قدم نادي أندورا، الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية الإسباني والمملوك لنجم برشلونة جيرارد بيكيه، عرضا مغريا للتعاقد مع لاعب مانشستر يونايتد، الدولي التونسي حنبعل المجبري.

وخرج المجبري مع بداية الموسم الحالي من حسابات مدرب مانشستر يونايتد، الهولندي إريك تن هاغ، وارتبط صاحب الـ19 عاما بالانتقال إلى أكثر من ناد هذا الصيف.

ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن المجبري يتواجد على رادار فريقين ينشطان دوري الدرجة الأولى الإنجليزي وهما وست بروميتش ألبيون وبرمنجهام سيتي، إضافة إلى نادي أندورا.

وذكرت "ليكيب"، أن أندورا قدم عرضا مغريا لضم المجبري لموسم واحد على سبيل الإعارة، مع إدراج شرط جزائي تبلغ قيمته 25 مليون يورو، يتم تفعيله بشكل إجباري في حالة صعود الفريق إلى الدرجة الإسبانية الأولى "الليغا".

وكان المجبري انضم إلى يونايتد في العام 2019 قادما من موناكو الفرنسي عندما كان يبلغ من العمر 15 عاما فقط، وشارك في نهاية الموسم الماضي وخلال فترة الاستعداد للموسم الحالي في بعض مباريات الفريق الأول لمانشستر يونايتد.

تجدر الإشارة إلى أن نادي إف سي أندورا، يتنافس في الدوريات الإسبانية منذ عام 1948، واستحوذت عليه مجموعة "كوزموس" القابضة التابعة لبيكيه في 2019.

المصدر: ليكيب