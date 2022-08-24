نيوكاسل المملوك سعوديا يبرم أغلى صفقة في تاريخه

منذ استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في أكتوبر الماضي، والجميع يسأل متى سيبرم الفريق أولى صفقاته الضخمة؟.

الإجابة جاءت اليوم الأربعاء، بإعلان صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن النادي الإنجليزي توصل لاتفاق لإبرام أغلى صفقة في تاريخه.

وذكرت الصحيفة، أن نادي نيوكاسل، اتفق على صفقة بقيمة 63 مليون جنيه إسترليني (70 مليون يورو تقريبا) لضم مهاجم ريال سوسييداد، الدولي السويدي، ألكسندر إيزاك.

وأشارت "ديلي ميل" إلى أن الصفقة تتضمن أيضا متغيرات (مكافآت) بقيمة 4.2 مليون جنيه إسترليني، وشرطا وضعه سوسييداد يجعله يستفيد من نسبة 10 بالمئة من أي عملية بيع مستقبلي لإيزاك في حالة رحيله عن نيوكاسل.

ولا تعتبر هذه الصفقة هي الأغلى للشراء بالنسبة لنيوكاسل فقط، ولكنها أيضا أضخم صفقة بيع في تاريخ سوسييداد.

وكان إيزاك البالغ عمره 22 عاما، أحرز 44 هدفا في 132 مباراة لريال سوسييداد بعد انضمامه من بوروسيا دورتموند في 2019.

وسينضم إيزاك في خط هجوم نيوكاسل إلى كالوم ويلسون وكريس وود، حيث يتطلع الفريق إلى مواصلة بدايته الخالية من الهزيمة لهذا الموسم، بعدما جمع خمس نقاط في ثلاث مباريات إثر فوزه على نوتنغهام فورست وتعادله مع مانشستر سيتي وبرايتون.

المصدر: ديلي ميل