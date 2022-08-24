صدمة جديدة لصلاح بعد تسريب اسم أفضل لاعب في أوروبا وتشكيلة الموسم

سربت وسائل إعلام إسبانية وبريطانية، اسم الفائز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا للموسم المنصرم، وكذلك التشكيلة المثالية لموسم 2021-2022.

وسيتم تقديم جوائز أفضل لاعب في أوروبا وجائزة أفضل مدرب في العام، بالإضافة إلى جوائز الموسم الماضي لأفضل حارس مرمى، ومدافع، ولاعب خط وسط، ومهاجم، وأفضل تشكيلة، من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، غدا الخميس، في مدينة إسطنبول التركية.

ونشر "اليويفا" على موقعه الرسمي، في وقت سابق القائمة المختصرة التي ضمت ثلاثة مرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، وهم ثنائي ريال مدريد، الحارس الدولي البلجيكي تيبو كورتوا، والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما، إضافة إلى صانع ألعاب نادي مانشستر سيتي ومنتخب بلجيكا، كيفن دي بروين.

ولم تضم القائمة المختصرة نجوما كبار، على غرار هداف نادي ليفربول، النجم المصري محمد صلاح، رغم تتويجه بثلاثة ألقاب في الموسم الماضي (كأس الرابطة الإنجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية)، وبلوغه نهائي دوري أبطال أوروبا الذي خسره فريقه أمام ريال مدريد.

وغاب عن القائمة أيضا الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي لتراجع مستواهما في الفترة الأخيرة.

بنزيما أفضل لاعب في أوروبا وأنشيلوتي أفضل مدرب

وبحسب تقرير لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإنه بالنسبة لجائزة أفضل لاعب في أوروبا، فإن المرشح الأوفر حظا هو الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، والذي يبلغ من العمر 34 عاما حيث يملك فرصة للفوز بأول جائزة فردية كبيرة بفضل تسجيله 44 هدفا وتقديمه 15 تمريرة حاسمة في 46 مباراة خاضها في الموسم المنصرم.

وأشار التقرير الإسباني إلى أنه عادة ما يحصل على جائزة أفضل مدرب، المدير الفني الحائز على بطولة دوري أبطال أوروبا، بذلك تكون كفة كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أرجح عن منافسيه يورغن كلوب، مدرب ليفربول، وبيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي.

بنزيما يقود تشكيلة العام في أوروبا واستبعاد صلاح

وتعرض صلاح لصدمة جديدة، باستبعاده من التشكيلة المثالية للموسم الماضي، بحسب ما كشف تقرير لصحيفة "ديلي ميل".

وذكرت الصحيفة البريطانية، نقلا عن التقرير الفني الصادر من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أن التشكيلة الأفضل في الموسم الماضي بأوروبا، ستكون كالآتي

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: ترنت ألكساندر أرنولد، أنطونيو روديغر، فيرجيل فان دايك، أندي روبرتسون.

خط الوسط: كيفين دي بروين، فابينيو، لوكا مودريتش.

الهجوم: كيليان مبابي، كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور.

المصدر: .goal.com + وكالات